POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der B 500

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 22.01.2023, gegen 17:00 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Bad Säckingen zu einem Brand. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 50000 Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war in der Küche ein Topf mit Fett in Brand geraten. Nachbarn waren auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten einen Bewohner verständigt. Zusammen ...

