PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Küchenbrand in Hofheim +++ Fahrraddiebstahl in Eschborn

Hofheim (ots)

1. Küchenbrand durch defektes Elektrogerät,

Samstag, 08.04.2023, 11:32 Uhr,

65779 Kelkheim (Taunus), Glogauer Straße

Am Samstagvormittag kam es in einem Einfamilienhaus in der Glogauer Straße in Kelkheim zu einem Küchenvollbrand. Der Hausbewohner stellte den Küchenbrand persönlich fest und konnte sich selbstständig und unverletzt ins Freie retten. Von dort verständigte dieser die Feuerwehr. Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand dann rechtzeitig gelöscht werden, so dass weitere Teile des Gebäudes nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Als Brandherd konnte ein defekter Kühlschrank ausgemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 50.000 EUR.

2. Fahrraddiebstahl

Donnerstag, 30.03.2023, 14:00 Uhr - Freitag, 31.03.2023, 21:30 Uhr 65760 Eschborn, Berliner Straße

Im Tatzeitraum entwendete der noch unbekannte Täter ein vor dem Mehrfamilienhaus abgestelltes Mountainbike. Dieses war mittels hochwertigen Schlosses am Fahrradstellplatz gesichert gewesen. Der Wert des Fahrrads wird mit ca. 700 EUR beziffert. Von Täter und Diebesgut fehlt derzeit noch jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter der (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell