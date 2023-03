Coesfeld (ots) - Am Freitag (10.03.) gelangten in der Zeit von 14.45 - 20.20 Uhr unbekannte Personen auf bisher ungeklärte Weise in das Einfamilienhaus. Sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse wurden durchsucht. Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten bisher nicht gemacht werden. Es liegen keine Täterhinweise vor. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

