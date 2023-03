Coesfeld (ots) - Eine 76-Jährige aus Stadtlohn befuhr am Samstag (11.03.) um 12.33 Uhr mit ihrem VW Polo die B 474 in Richtung Dülmen. Dabei übersah sie den Audi einer 30-Jährigen aus Hörstel, die an der Auffahrt zur A 43 an der Rotlicht zeigenden Ampel stand und fuhr auf diesen auf. Die 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und will selbstständig ...

mehr