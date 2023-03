Coesfeld (ots) - Nicht nur Graffiti haben Unbekannte in einer öffentlichen Herren-Toilette am Markt hinterlassen. Auch angekokeltes Papier in Pissoirs. Eine genaue Tatzeit steht nicht fest. Festgestellt wurden die Schäden gegen 6.15 Uhr am Freitag (10.03.23). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

