Coesfeld (ots) - Unbekannte wollten an der Straße Dorffeld in Senden in ein Haus einbrechen. Das gewaltsame Öffnen einer Tür gelang ihnen nicht. Zwischen 18 Uhr am Dienstag (07.03.23) und 9 Uhr am Donnerstag (09.03.23) liegt die Tatzeit. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

