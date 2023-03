Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorffeld/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte wollten an der Straße Dorffeld in Senden in ein Haus einbrechen. Das gewaltsame Öffnen einer Tür gelang ihnen nicht. Zwischen 18 Uhr am Dienstag (07.03.23) und 9 Uhr am Donnerstag (09.03.23) liegt die Tatzeit. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

