Coesfeld (ots) - Erneut haben Unbekannte versucht, in das Büro eines Sportvereins am Kücklingsweg in Appelhülsen einzubrechen. Zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch (08.03.23) und 10 Uhr am Donnerstag (09.03.23) wollten die Täter wieder eine Tür des Vereinsheims aufbrechen. Das gelang auch dieses Mal nicht. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. ...

