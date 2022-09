Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebe haben es auf Parfüm abgesehen

Kaiserslautern (ots)

Ladendiebe haben in einem Drogeriemarkt in der Merkurstraße zugeschlagen und reichlich Beute gemacht. Beim Umräumen von Regalen fiel Mitarbeitern am Mittwochabend auf, dass zahlreiche Parfüm-Sets fehlen. Eine erste Sichtung der Videoaufzeichnungen ergab Hinweise auf einen Mann und eine Frau, die sich am späten Nachmittag gemeinsam am Parfüm-Regal zu schaffen gemacht hatten. Das diebische Duo nahm eine Vielzahl von Parfüms aus den Regalen, packte sie in Tüten und verließ den Markt, ohne dafür zu bezahlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Nach den beiden Tatverdächtigen wird gesucht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

