Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gullydeckel entwendet

Euskirchen; Kaplan-Kellermann-Straße (ots)

Am Samstagmittag um 13:00 Uhr stellte eine Bürgerin fest, dass auf der Kaplan-Kellermann-Straße zwei Gullydeckel fehlten und meldete dies der Polizei. Die Beamten sicherten die Gefahrenstelle und informierten die Mitarbeiter des Bauhofs. Diese ersetzten die Gullydeckel und es kam niemand zu Schaden. Beide unbekannte tatverdächtigen Männer wurden vorher im Bereich des Herz-Jesu-Vorplatzes am Diebstahl von Gullydeckel durch Unbeteiligte gehindert. Beide Männer mit Bollerwagen konnten im Rahmen einer Fahdung nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen im Rahmen des Strafverfahren dauern an.

