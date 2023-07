POL-GT: Aktion Radschlag - Gemütliche Radtour in großer Gruppe - Wie funktioniert Radfahren im Verband?

Gütersloh (ots) - Rietberg (UK)-. Am frühen Montagmorgen um 00:39 h befuhr ein 17jähriger Rietberger mit seinem leistungsbeschränkten Motorrad die Druffeler Straße in Rietberg, Ortsteil Druffel, in Fahrtrichtung Bundesstraße 64. Nach dem Ortsaugang Druffel kam er in einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er kam zu Fall und blieb schwerverletzt liegen. Ein ...

