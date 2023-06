Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Restaurant

Altena (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Donnerstag über ein Fenster in ein Restaurant an der Lennestraße ein. Hieraus entwendeten sie u.a. Bargeld und ein Handy. Hinweise zum Vorfall nimmt die Wache Altena entgegen. (dill)

