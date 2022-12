POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 18.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Nepomukstraße. Ein 28-jähriger Mann aus Lippstadt fuhr mit seinem BMW die Kopernikusstraße in Richtung Herringhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Um wieder auf seine Fahrspur zu fahren, lenkte der Fahrer nach rechts und kam schließlich von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Der ...

