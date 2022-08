LPI-G: Versuchter Containeraufbruch

Gera (ots) - Gera: Offenbar stark alkoholisiert befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Fahrrad am gestrigen Abend (07.08.2022, gegen 18:25 Uhr) den Radweg in der Nürnberger Straße. In der Folge kam der Herr alleinbeteiligt mit seinem Rad zu Fall. Mit Verletzungen am Kopf und der rechten Körperseite kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten vernahmen bei dem Herrn starken Alkoholgeruch wahr. Ein Test war allerdings nicht ...

