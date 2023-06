LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Erfurt (ots) - Mit einer neuen Masche schlugen gestern Diebe in mehreren Stadtteilen von Erfurt zu. Eine Frau und ein Mann hatten an verschiedenen Haustüren geklingelt und sich als Pflegekräfte ausgegeben. So gelangte das Duo in die Wohnungen von drei Senioren und durchsuchten diese. Schlussendlich erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 2.600 Euro. Eine Fahndung der Polizei nach dem Diebespärchen verlief am gestrigen Tag ohne Erfolg. Der Mann ...

