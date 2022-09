POL-BS: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Weststadt, 01.09.2022, 10.50 Uhr Ein Ehepaar wurde in der eigenen Wohnung von drei maskierten Männern überfallen. Am Donnerstagvormittag klingelte es an der Tür eines 64-jährigen Braunschweigers. Nachdem er die Tür öffnete, wurden er und seine 61-jährige Ehefrau von drei maskierten Männern mit einer Schusswaffe bedroht. Dir Männern forderten die Herausgabe von Bargeld in sechsstelliger Höhe. Als das Ehepaar sagte, dass sie eine ...

