LPI-EF: Senior fasst Täter

Landkreis Sömmerda (ots) - 3.000 Euro Sachschaden entstand einem 34-jährigen Mann aus Gangloffsömmern. In der Nacht zu Samstag hatte er sein Auto vor der Haustür geparkt. In dieser Zeit zerkratzte eine unbekannte Person das Fahrzeug und richtete dabei großen Schaden an. Der Eigentümer erstattete bei der Polizei Strafanzeige, nachdem er die Beschädigungen an seinem Auto entdeckt hatte. Noch ist unklar, wer den Schaden verursacht hat. (JN) Rückfragen bitte an: ...

