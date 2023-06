LPI-EF: Betrunken im Straßengraben

Erfurt (ots) - Am Wochenende mussten Polizei und Feuer gleich zu zwei Containerbränden ausrücken. Am Sonntag war gegen 04:15 Uhr ein Kleidercontainer im Muldenweg in Flammen aufgegangen. Keine halbe Stunde später brannte ein weiterer Kleidercontainer in der Scharnhorststraße. In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass die Brände mutwillig gelegt wurden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings entstand an den Altkleidercontainern ein Sachschaden ...

