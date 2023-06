LPI-EF: Container in Flammen

Erfurt (ots) - Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte am Brühler Herrenberg in Erfurt. Am Samstag wurden in der Straße in der Brühlervorstadt gleich sieben beschädigte Autos festgestellt. Vandalen hatten an den Fahrzeugen der Marken Skoda, Opel, VW und Ford den Lack der Türen zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Wer für die Taten verantwortlich ist, ist noch unklar. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

