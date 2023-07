Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei zwischen unbekannten Jugendlichen und einem 34-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Montagabend (10.07., 20.40 Uhr) kam es im Ortsteil Marienfeld nach dem Aussteigen mehrerer Businsassen an der Bielefelder Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem es zwischen 4 -5 Jugendlichen und einem 34-jährigen Mann aus Versmold zu einem kurzen Disput und im Anschluss zu einer Schlägerei kam. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

Zuvor, so den Erkenntnissen zufolge, befanden sich alle Beteiligten in der Buslinie 71 auf dem Weg von Gütersloh in Richtung Harsewinkel. Als der 34-Jährige an der Bielefelder Straße/ Hanfstraße in Marienfeld ausstieg, entwickelte sich die Auseinandersetzung. Zwei der vier Jugendlichen schlugen und traten in der Folge den 34-Jährigen und verletzten den Mann leicht. Anschließend rannte die Gruppe Jugendlicher in unbekannte Richtung davon. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Versmolder später zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der 34-Jährige war darüber hinaus erheblich alkoholisiert.

Die Gruppe Jugendlicher wurde auf ein Alter zwischen 15 und 18 Jahren geschätzt. Alle seien schlank gewesen und hatten ein südländisches Aussehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall und den flüchtigen Jugendlichen machen? Wer hat weitere verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bielefelder Straße/ Hanfstraße gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

