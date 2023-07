Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in zwei Geschäfte an der Kampgalerie - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Gleich zwei Geschäfte an der Kampstraße waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.07. - 09.07.) Ziel eines Einbruchs durch bislang unbekannte Täter. In dem Einkaufskomplex verschafften sich die Einbrecher sowohl in ein Sonnenstudio, als auch in ein Textildruckgeschäft durch aufhebeln von Türen gewaltsam Zutritt und haben aus den Kassenbereichen jeweils geringe Mengen Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell