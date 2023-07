POL-GT: Einbruch in Friseursalon - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots) - SR/ Bielefeld/ Gütersloh/ Steinhagen - Am Freitagmorgen, 07.07.2023, meldeten Zeugen der Polizei Gütersloh einen beschädigten Geldautomaten in Steinhagen. Bei Eintreffen der Polizei wies der an der Straße Am Markt aufgestellte freistehende Geldautomat Aufbruchspuren auf. Da zum derzeitigen Zeitpunkt aufgrund der Beschädigungen nicht auszuschließend ist, dass es sich um eine versuchte ...

mehr