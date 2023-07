Polizei Gütersloh

POL-GT: 3. Nachtrag zu: Polizei sucht vermisste 68-Jährige aus Steinhagen - Intensive Suche fortgesetzt

Gütersloh (ots)

MK / Bielefeld - Gütersloh - Steinhagen - Die Ermittlungen des Polizeipräsidiums Bielefeld nach der vermissten 68-jährigen Marion S. sind an Freitag, 07.07.2023, im Kreis Gütersloh fortgeführt worden und konzentrierten sich hauptsächlich in Halle (Westf.) Kölkebeck auf den Baggersee "Barrelpäule" und einen Hof an der Steinbachstraße.

An dem Baggersee wurde an die Suchmaßnahmen vom Vortag angeknüpft. Bereits am Donnerstag 06.07.2023 waren neben den Ermittlern dort Spürhunde, die Feuerwehr mit Booten und DLRG-Taucher im Einsatz. Aufgrund der Größe und der teilweise schlechten Sicht in dem See, unterstützte die Feuerwehr am Freitag ebenfalls mit Booten und einem Sonargerät zur Unterwasserortung die Ermittlungen. Die Stellen, wo das Ortungsgerät Signale sendete wurden nochmals von Tauchern der DLRG abgesucht. Die Suche an und um den See wurde am Freitagnachmittag ohne Hinweise auf die Vermisste eingestellt.

In den Nachmittagsstunden verlagerten die Ermittler die Suche auf einem Hof an der Steinbachstraße. Dort wohnt der getrenntlebende Ehemann der gesuchten Steinhagenerin. Die Suche diente der Erkenntnisgewinnung, ob dort Hinweise zum Verbleib der Frau erkannt werden können. Die Nachschau wurde ohne neue Erkenntnisse zu der Vermissten beendet.

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5551495

Zweite Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5552190

Dritte Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5552498

