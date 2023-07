POL-GT: Polizei sucht vermisste 68-Jährige - Hinweise an die 110

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Montagnachmittag (03.07., 14.30 Uhr) und Mittwochmittag (05.07., 12.05 Uhr) haben bislang unbekannte Täter versucht in die Orangerie am Steinweg einzubrechen. Offensichtlich hebelten die Einbrecher an diversen Türen. Ersten Ermittlungen nach gelangten sie nicht in das Gebäude. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt ...

