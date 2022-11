Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Betrunkenen im Hauptbahnhof

Münster (ots)

Wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums hat am Freitagnachmittag (4. November) ein 29-Jähriger die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Am Ende ist er im Gefängnis gelandet. Der mit etwa zweieinhalb Promille alkoholisierte Russe wirkte im Hauptbahnhof hilflos. Bundespolizisten wollten dem Mann helfen und stellten bei der Kontrolle seiner Personalien einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Marburg fest. Der Russe hatte die Geldstrafe von 1500 Euro aus einer Verurteilung wegen Beförderungserschleichung nicht bezahlt und war zu Festnahme ausgeschrieben worden. Auch am Freitag konnte er die Strafe nicht aufbringen. Nachdem er seine Sinne weitgehend wieder beisammen hatte, wurde er noch am Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen hat.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell