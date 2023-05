POL-GE: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Ein Wettbüro in Horst ist am Donnerstagabend, 25. Mai 2023, von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Gegen 19.05 Uhr kam der Tatverdächtige über die Bottroper Straße in die Vereinsstraße und betrat die dortigen Wetträume. Umgehend bedrohte er einen 23-jährigen Angestellten mit vorgehaltener Schusswaffe und forderte Geld. Anschließend flüchtete der Räuber mitsamt Beute wieder in Richtung der ...

mehr