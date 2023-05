Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230516 - 0575 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Auseinandersetzung in der Kaiserstraße

Frankfurt (ots)

(lo) Am frühen Montagmorgen (15. Mai 2023) kam es in der Kaiserstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 26-jähriger Mann einen 25-jährigen Mann bedrohte. Gegen 05:40 Uhr wurde der Geschädigte von dem 26-jährigen Tatverdächtigen nach Kleingeld gefragt. Als dieser angab, kein Geld bei sich zu haben, reagierte der Beschuldigte aggressiv. Er drohte den jungen Mann mit einem Messer.

Der 25-Jährige verständigte die Polizei, die den Aggressor noch an Ort und Stelle festnehmen konnte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei den Mann. Er muss sich nun wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung verantworten.

