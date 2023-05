Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230515 - 0573 Frankfurt-Gutleutviertel: Autoschlüssel weg - Gestohlenes Fahrzeug gestoppt

Frankfurt (ots)

(dr) Ein mutmaßlich in einem Tanzlokal verlorener Autoschlüssel führte am 14. Mai 2023 zum Diebstahl eines Mercedes CLA. Eine Streife der Autobahnpolizei stoppte das gestohlene Coupé auf der A67. Der Fahrer ergriff zu Fuß die Flucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte eine 31-jährige Frau gegen 03.00 Uhr einen Mercedes in der Gutleutstraße ab und begab sich in eine nahgelegene Diskothek. In dieser kam es offensichtlich zum Verlust des Autoschlüssels, was jedoch erst am Nachmittag durch die Halterin des Pkw, der Bekannten der 31-Jährigen, bemerkt wurde. Als man nun das in der Gutleutstraße geparkte Auto aufsuchte, war dieses jedoch bereits verschwunden. Die 35-jährige Eigentümerin begab sich daraufhin zur Polizei und erstattete Anzeige. Währenddessen gelang es mit einer App das gestohlene Mercedes Coupé auf der Autobahn 67 zu lokalisieren. Eine entsandte Funkstreife der Autobahnpolizei stoppte das Fahrzeug schließlich kurz vor der Anschlussstelle Lorsch. Der Fahrer ergriff jedoch zu Fuß die Flucht und entkam in den "Jägersburger Wald".

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß; trug einen weißen Kapuzenpullover, eine kurze graue Hose und eine medizinische Maske.

Zeugen, die in der Sache Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell