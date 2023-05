Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230515 - 0570 Frankfurt-Innenstadt: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 14.25 Uhr, hielt sich ein 38-jähriger Mann auf einem Kirchenvorplatz in der Bleichstraße auf. Dieser sprach eine 19-Jährige an, welche den dortigen Jugendraum betrat. Als die junge Frau diesen später wieder verließ und sich auf den Vorplatz begab, traf sie erneut auf den Mann, der sich nun vor ihr entblößte und in schamverletzender Weise sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Eine verständigte Polizeistreife konnte den Beschuldigten noch vor Ort antreffen und festnehmen. Sie verbrachten den 38-Jährigen auf ein Revier. Er muss sich nun wegen der exhibitionistischen Handlungen verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell