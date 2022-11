Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Zeugen gesucht nach Unfall!

Offenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden führte am Samstagabend die Fahrweise eines bislang unbekannten Fahrzeugführers, welcher auf der L95 von Urloffen in Richtung Legelshurst unterwegs war. Dem geschädigten Fahrzeugführer kam gegen 21.30 Uhr ein dunkler Audi auf dieser Strecke entgegen, welcher hierbei nahezu komplett die Gegenfahrbahn befuhr. Um eine mögliche Kollision im Begegnungsverkehr zu vermeiden, wich der Geschädigte im Bereich der BAB-Überführung nach rechts aus und touchierte hierbei die Schutzplanke. An seinem VW-Golf entstand hierdurch erheblicher Sachschaden. Der Führer des dunklen Audi mit Offenburger Zulassung setzte nach dem verkehrsgefährdenden Vorgang unbeirrt seine Fahrt in Richtung Legelshurst fort. Die Beamten des Polizeirevier Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Vorfalls sich unter Tel. 07851 / 893-200 zu melden.

/DLF

