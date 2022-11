POL-OG: Achern, A5 - Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel

Offenburg (ots) - Zu einem Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen und drei leichtverletzten Personen kam es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Lahr und Offenburg in Fahrtrichtung Norden. Die Fahrzeuge waren an einem Stauende aufeinander aufgefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 90.000 Euro. Fünf beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. In der Folge ...

