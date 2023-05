Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230516 - 0574 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl nach Ablenkungsmanöver

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Nachmittag (15. Mai 2023) wurde ein 43-jähriger Mann Opfer eines Taschendiebstahls, nachdem ihm ein Unbekannter in der Moselstraße Drogen zum Kauf angeboten hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen lehnte der Geschädigte das Angebot des ersten Täters ab. In diesem Moment wurde er von einem zweiten Täter umarmt, was ihn ablenkte. Der erste Täter nutzte diese Ablenkung aus und entwendete das iPhone des 43-Jährigen aus dessen Jackentasche. Anschließend flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Männlich, ca. 165 cm groß, kräftige Statur, helle Haut, schwarze, glatte, kurze Haare, schwarzer Vollbart, blaue Jeans, grünes T-Shirt, Sportschuhe.

2. Täter: Männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, helle Haut, schwarze, glatte, kurze Haare, kein Bart, graue Zipp-Jacke, dunkle Stoffhose, braune Schuhe, Gürteltasche.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Rufnummer 069-755 10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

