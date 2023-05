Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub bei vermeintlichem Autokauf

Gelsenkirchen (ots)

Mit der Absicht ein Auto zu kaufen begaben sich ein 28-Jähriger und ein 46-Jähriger aus Berlin am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 23.15 Uhr zur Wilhelminenstraße in Gelsenkirchen-Schalke. Dort wurden die beiden Männer von zwei vermeintlichen Autoverkäufern in Empfang genommen. Während der 46-Jährige noch nach einem Parkplatz für sein Auto suchte, begleitete der 28-Jährige die beiden Autoverkäufer in einen Hinterhof. Dort erschienen sieben bis acht unbekannte Tatverdächtige, wovon drei mit gezogenen Messern auf den Berliner zuliefen. Dann trat jemand von hinten an den 28-Jährigen heran und hielt ihm die Augen zu, sodass er nicht mehr sehen konnte, was um ihn herum passiert. Zudem wurde er aufgefordert, die im Vorfeld besprochene Anzahlung für das Auto auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der Mann nach und händigte den Tatverdächtigen einen mittleren vierstellig Bargeldbetrag aus. Nach der Herausgabe des Geldes entfernten sich die Tatverdächtigen fußläufig in Richtung der Vittinghof-Siedlung. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

