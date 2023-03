Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Kindergarten

Wurmlingen (ots)

Ein Unbekannter ist im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 16.15 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, in einen Kindergarten in der Schulstraße eingebrochen und hat einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro angerichtet. Der Täter hebelte eine Terrassentür auf und gelangte in die Innenräume. Anschließend öffnete der Einbrecher gewaltsam eine Bürotür, durchsuchte dort mehrere Schränke nach Wertsachen und versuchte einen dortigen Tresor zu öffnen. Ohne Beute verließ der Täter das Gebäude in unbekannte Richtung. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Kindergartens aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

