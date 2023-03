Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall im Aesculap-Kreisverkehr- 10.500 Euro Blechschaden

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 19.45 Uhr, ist es auf dem Aesculap-Platz zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.500 Euro entstanden ist. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Christian-Scheerer-Straße (Bundesstraße 311) aus Richtung Möhringen herkommend unterwegs und fuhr in den Aesculap-Kreisverkehr ein. Hier kam es zur Kollision mit einem BMW eines 19-Jährigen, der bereits im vorfahrtsberechtigten Kreisverkehr fuhr. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro und am BMW von ungefähr 3.000 Euro.

