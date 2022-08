Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfallverursacher wird gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (02.08.) ist an der Weberstraße ein geparkter silberner Opel Zafira beschädigt worden. Die Polizei sucht den Unfallverursacher. Der Opel war in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.10 Uhr auf einem Parkstreifen an der Weberstraße abgestellt. Als der Fahrzeugführer zu seinem Pkw zurückkam, stellte er im hinteren linken Bereich Beschädigungen fest. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Allerdings hinterließ er an der Windschutzscheibe einen Zettel, aus dem allerdings keine Personalien hervorgingen. Die Polizei bittet den Verursacher sowie Zeugen sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

