Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl aus Werkzeugschuppen

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (02.08.) in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr einen Werkzeugschuppen an der Tulpenstiege aufgebrochen. Die Täter hebelten die Tür zum Werkzeugschuppen auf, der sich an einem Einfamilienhaus befindet, und verschafften sich so Zutritt. Aus dem Schuppen entwendeten sie eine Heckenschere, einen Laubbläser und einen Akku, alle drei Geräte von der Marke Stihl. Weiteres Diebesgut wurde auf dem Nachbargrundstück zurückgelassen. Des Weiteren beschädigten die Täter einen VW Caddy, der in der Einfahrt des Einfamilienhauses stand. Der Sachschaden liegt insgesamt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell