Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - E-Scooter getunt und ohne Versicherungsschutz

Worms (ots)

Gestern wurde die Pedelec-Streife der Wormser Polizei in der Wormser Innenstadt auf ein E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der sein Elektrokleinstfahrzeug ohne Versicherungsaufkleber führte. Wer einen E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr führt, benötigt grundsätzlich eine Versicherung. Als Nachweis für den Abschluss einer Versicherung dient eine selbstklebende Versicherungsplakette an der Rückseite des E-Scooters. In der Römerstraße versuchte der 36-jährige Wormser den Beamten davonzufahren, bis dieser schließlich eingeholt und kontrolliert werden konnte. Wie der Fahrer zugibt, besteht kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug, zudem habe er durch eine Tuningmaßnahme die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h auf durchschnittlich 31 km/h gebracht. Gegen den Wormser wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

