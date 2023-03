Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Zwei schwer verletzte Autofahrer bei Unfall

Aldingen (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 5.15 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 14, zwischen Aldingen und Spaichingen zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autofahrer schwer verletzt worden sind. Eine 54-Jährige war mit einem Ford C-Max auf der B 14 von Aldingen kommend in Richtung Spaichingen unterwegs. An der Kreuzung zur Landesstraße 433 bog die Frau nach links in Richtung Denkingen ab. Hierbei prallte sie mit einem Seat Altea eines 57-Jährigen zusammen, der auf der B 14 in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die beiden Autofahrer schwer. Rettungswagen brachten die Beiden in umliegende Kliniken. Am Ford wie auch am Seat entstanden Totalschäden in Höhe von rund je 10.000 Euro. Abschlepper kümmerten sich um die Wagen. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für mehrere Stunden vollständig von der Polizei gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

