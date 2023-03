POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrtsunfall mit hohem Blechschaden (07.03.2023)

St. Georgen (ots) - Zu einem Brand in einem Wohnhaus ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Mittwoch gegen 10.30 Uhr. Eine 56-jährige Bewohnerin befeuerte einen Ofen. Dabei gelangte Funkenflug auf in der Nähe gelagertes Papier und setzte es in Brand. Dadurch fing auch eine Holzbank Feuer. Die alarmierte Polizei konnte den noch kleinen Brand mit einem ...

mehr