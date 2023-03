POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in die Fritz-Erler-Schule

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Dienstagmittag hat ein Unbekannter gegen 12 Uhr auf einem WC der Golden-Bühl-Schule einen Brand verursacht. Der Unbekannte setzte mit einem Feuerzeug einen Seifenspender in einer Damentoilette in Brand, der um sich griff. Zwei Jugendliche bemerkten den Rauch und zeitgleich lösten Brandmelder in der Schule aus. Lehrkräfte evakuierten daraufhin das Gebäude. Ein in der Jugendfeuerwehr ...

