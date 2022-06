POL-F: 220613 - 0620 Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Fahrlässige Brandstiftung

Frankfurt (ots) - (fue) Ein offensichtlich unter Rauschmitteln stehender 22-jähriger Mann stürzte am Sonntag, den 12. Juni 2022, gegen 03.15 Uhr, vor den Augen mehrerer Zeugen an der Nordseite des Holbeinsteges ohne Fremdeinwirkung in den Main. Zwei Passanten, 22 und 24 Jahre alt, sprangen in den Main. Es gelang ihnen, den 22-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen und an ...

mehr