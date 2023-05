Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Polizisten halten Auto an und rauben die Insassen aus

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend, 25. Mai 2023, haben vier Männer, die sich als Polizisten ausgaben, ein Auto angehalten und den Insassen Bargeld geraubt. Die Geschädigten, ein 21 Jahre alter Mann und sein 49 Jahre alter Vater, gaben gegenüber den Beamten an, dass sie gegen 18.30 Uhr auf der Achternberger Straße in Rotthausen fahrend von einem Audi überholt wurden. Dabei habe der Beifahrer eine Polizeikelle aus dem Fahrzeug gehalten und den Wagen zum Anhalten aufgefordert. Als die Dortmunder daraufhin der Anweisung nachkamen und auf einem Seitenstreifen hielten, umstellten drei Männer mit orange-farbigen Westen, die die Aufschrift "Polizei" trugen, das Auto. Einer von ihnen zerstach zwei Reifen des Autos der Geschädigten, die anderen zwangen die beiden Geschädigten unter Vorhalt von Elektroschockern zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die falschen Polizisten in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen sind etwa 1,80 Meter groß und haben dunkle Haare. Zwei von ihnen hatten zur Tatzeit einen Bart. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

