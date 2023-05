Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Spinde in Fitnessstudio aufgebrochen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt in einem besonders schweren Fall des Diebstahls in einem Fitnessstudio an der Ückendorfer Straße. Mehrere Geschädigte meldeten sich am Dienstagabend, 23. Mai 2023, als sie feststellten, dass ihre Spinde aufgebrochen wurden. Die Beamten stellten Beschädigungen an 25 Spinden fest, wovon aus zehn Spin-den verschiedene Gegenstände entwendet wurden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

