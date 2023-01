Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Unterstützung Rettungsdienst und zweimal Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstag, 17.01.2023 um 13:50 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Heinrich-Fischer-Straße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Krankenwagens Unterstützung beim Transport einer Person durch das enge Treppenhaus zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 16:59 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Bismarckstraße alarmiert. Angehörige hatten sich Sorgen gemacht, weil ein Telefonat plötzlich abgebrochen war. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte die Tür mittels Zweitschlüssel geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz wurde nach 25 Minuten beendet.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am heutigen Mittwoch um 09:27 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Im Kirchspiel" alarmiert. Anwohner hatten hier die Feuerwehr alarmiert, weil aus einer Wohnung dauerhaftes Rauschen von Wasser wahrnehmbar war und niemand die Tür öffnete. Die Einsatzkräfte öffneten diese mit einem Spezialwerkzeug und kontrollierten die Wohnung. Eine Person konnte nicht angetroffen werden. Der laufende Spülkasten der Toilette wurde abgedreht und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

