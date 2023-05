Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine Vierjährige ist bei einem Verkehrsunfall in Erle am Montag, 22. Mai 2023, schwer verletzt worden. Gegen 8.40 Uhr lief das Kind auf die Fahrbahn der Cranger Straße, in Höhe der Friesenstraße. Zur gleichen Zeit näherte sich eine 21-Jährige mit ihrem Auto, sodass es schließlich zum Zusammenstoß kam. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten es zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Cranger Straße in Höhe der Friesenstraße in beiden Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell