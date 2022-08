POL-PIBIN: verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Bingen-Sponsheim, An en Steinäckern (ots) - 02.08.2022, 12:49 Uhr Mehrere Anrufer meldeten der Polizei einen Flächenbrand in der Nähe des Aldi-Zentrallagers. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Wiesenfläche von 600m² brannte. Der Brand konnte schnell durch die eingetroffenen Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

