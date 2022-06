LPI-G: Einhaltung der Geschwindigkeit kontrolliert

Greiz (ots) - Weida: Zwischen dem 03.06. und dem 06.06.2022 drangen bislang unbekannte Täter in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der frohen Zukunft ein. Hier entwendeten sie verschiedene Werkzeuge. Die Polizei bittet Zeugen sich an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 62310, zu wenden. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

