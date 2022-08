POL-PIBIN: Flächenbrand

Grolsheim, Carl-von-Ossietzky-Straße (ots) - 29.07.2022, 19.00 Uhr, bis 01.08.2022, 17.00 Uhr In der Zeit vom 29.07.2022, 19.00 Uhr, bis 01.08.2022, 17.00 Uhr, wurde aus einem in der Carl-von-Ossietzky-Straße geparkten LKW eine größere Menge Diesel entwendet. Unbekannte Täter entfernten den Tankdeckel und brachen die Tanksicherung auf. Der LKW war vor dem Firmensitz der Firma Hensel Logistik geparkt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0. Rückfragen bitte ...

