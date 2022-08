POL-PIBIN: Dieseldiebstahl

Badenheim, Hauptstraße (ots) - 29.07.2022, 18.00 Uhr bis 31.07.2022, 12.00 Uhr In der Zeit vom 29.07.2022, 18.00 Uhr, bis 31.07.2022, 12.00 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße, Höhe Anwesen Nummer 18, geparkter Renault Twingo durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Durch den Anstoß wurde der Twingo gegen die Anhängerkupplung des davor geparkten Fahrzeuges geschoben, an dem jedoch kein Schaden entstand. Hinweise bitte an die Polizei ...

